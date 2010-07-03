ПФР могут преобразовать в публично-правовую компанию

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В Минтруде предложили изменить организационно-правовой статус Пенсионного фонда (ПФР), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС). Организации могут стать публично-правовыми компаниями. Инициатива министерства уже направлена на рассмотрение в кабмин, сообщает РБК.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, во втором квартале 2019 года начнется обсуждение предложений министерства с профильными экспертами.

Как поясняют специалисты, новый правовой статус позволил бы государственным организациям стать более независимыми от бюджета, дал бы возможность наращивать резервы и размещать их в активах компаний для получения дополнительной прибыли.

Подобная инициатива уже рассматривалась в Кабмине в 2017 году, но против большей самостоятельности ПФР выступает финансово-экономический блок.

