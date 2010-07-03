Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4%. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимость повысить прожиточный минимум сотрудники ведомства объяснили ростом цен на продукты. Согласно документу, за второй квартал 2019 года средний показатель планируют увеличить до 11 185 рублей на человека. При этом для трудоспособных россиян прожиточный минимум будет составлять 12 130 рублей, для пенсионеров – 9236 рублей, а для детей – 11 004 рубля.
Таким образом, по сравнению с первым кварталом прожиточный минимум для работающих вырастет на 4,1%, а для пенсионеров – на 3,8%.
Ранее Минтруд сообщил, что рассчитывает уменьшить уровень бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума. Кроме того, будут поддерживаться уровни соотношений средней зарплаты некоторых бюджетников со среднемесячным доходом от трудовой деятельности.
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