В Минтруде прокомментировали сообщения о "дополнительном выходном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве труда считают некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян, передает "Интерфакс".

В ведомстве подчеркнули, что разрабатывают законопроект о диспансеризации, который даст право раз в год отпроситься с работы на день для похода по врачам, однако это нельзя считать выходным днем.

Ранее СМИ сообщали о том, что россиянам планируют разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.

Сейчас работодатель должен предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной диспансеризации. В перспективе предлагается отводить один день на медосмотр и работникам до 40 лет.

6 мая диспансеризацию после 40 лет, согласно приказу Минздрава, рекомендовали проходить ежегодно. Прежняя периодичность – раз в три года – сохранилась только для людей от 18 до 39 лет. Люди предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии) могут взять два дня отпуска для проверки здоровья.