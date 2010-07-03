В Минтруде прокомментировали сообщения о "дополнительном выходном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В министерстве труда считают некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян, передает "Интерфакс".
В ведомстве подчеркнули, что разрабатывают законопроект о диспансеризации, который даст право раз в год отпроситься с работы на день для похода по врачам, однако это нельзя считать выходным днем.
Ранее СМИ сообщали о том, что россиянам планируют разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Сейчас работодатель должен предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной диспансеризации. В перспективе предлагается отводить один день на медосмотр и работникам до 40 лет.
6 мая диспансеризацию после 40 лет, согласно приказу Минздрава, рекомендовали проходить ежегодно. Прежняя периодичность – раз в три года – сохранилась только для людей от 18 до 39 лет. Люди предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии) могут взять два дня отпуска для проверки здоровья.
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