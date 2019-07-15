Правительство планирует ввести новый выходной

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиянам планируют разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации, сообщила "Российская газета" со ссылкой на источники в правительстве.
Сейчас работодатель должен предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной диспансеризации. В перспективе предлагается отводить один день на медосмотр и работникам до 40 лет.
6 мая диспансеризацию после 40 лет, согласно приказу Минздрава, рекомендовали проходить ежегодно. Прежняя периодичность – раз в три года – сохранилась только для людей от 18 до 39 лет. Люди предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии) могут взять два дня отпуска для проверки здоровья.
С начала 2019 года каждый россиянин получил право на один дополнительный отпускной день для прохождения диспансеризации, который он может взять раз в три года. При этом за работником сохраняют средний заработок и его не могут уволить за прогул. Однако для того, чтобы не выходить на работу, нужно согласовать с начальством конкретный день и написать письменное заявление.
Для большего удобства в апреле разрешили проходить диспансеризацию не только по будням в дневное время, но и по вечерам, а также по субботам.
Право на бесплатную диспансеризацию предоставляется раз в три года лицам от 21 года, людям после 40 лет – раз в год. Пройти диспансеризацию можно, обратившись с полисом ОМС в поликлинику, к которой вы прикреплены, причем на прием можно попасть в тот же день. Список анализов и консультаций зависит от возраста и пола человека. Полный перечень можно узнать у врача-терапевта, который дает направление на диспансеризацию.
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