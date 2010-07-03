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15:22

Законы о выборе работником зарплатного банка одобрены Совфедом

общество власть

15:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На заседании Совета Федерации были одобрены законы, которые уточняют порядок выбора сотрудником зарплатного банка и штрафы за нарушение этого права работодателем. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый документ устанавливает административную ответственность, которая грозит работодателю, если он будет препятствовать праву работника изменить банк для перевода зарплаты. Нарушителю из должностных лиц грозит предупреждение либо штраф от 10 до 20 тысяч рублей, из индивидуальных предпринимателей – от одной до пяти тысяч рублей, из юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Второй документ увеличивает срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка с пяти рабочих до 15 календарных дней.

Ранее 23 июля в Совфеде одобрили закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Устанавливается административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника, если в действиях последнего нет уголовного преступления. Вместе с тем ужесточается административная ответственность за непропуск автомобиля скорой помощи.

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общество власть

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