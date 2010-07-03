Совфед одобрил закон о штрафах за воспрепятствование медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ходе заседания Совета Федерации сенаторы одобрили закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, передает Агентство "Москва".
Документ устанавливает административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника, если в действиях последнего нет уголовного преступления.
Вместе с тем ужесточается административная ответственность за непропуск автомобиля скорой помощи. Штраф устанавливается в размере от трех до пяти тысяч рублей, также возможно лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.
Сейчас за подобное выписывают штраф в размере 500 рублей или же лишают прав на срок от одного до трех месяцев.
Ранее 23 июля Совфед одобрил закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ. Права по работе с задолженностями могут передаваться управляющей организации, жилищному кооперативу, товариществу собственников жилья или же ресурсоснабжающей организации.
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