Совфед одобрил закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ, который ранее был принят Госдумой в третьем чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Суть закона в том, чтобы запретить коллекторам в принудительном порядке взимать с граждан долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом права по работе с задолженностями могут передаваться управляющей организации, жилищному кооперативу, товариществу собственников жилья или же ресурсоснабжающей организации.

В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора об уступке права требования данные лица должны письменно уведомить собственника об уступке.

Ранее Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Госдуму с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации.

19 июля стало известно, что за пять лет долговая нагрузка российских граждан выросла в 1,5 раза. Примерно 10% заемщиков (около семи миллионов человек) имеют ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей и отдают на погашение кредита более половины этой суммы. Еще 2,3 миллиона клиентов банков получают 20 тысяч рублей, а после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона, в пределах 11–12 тысяч.