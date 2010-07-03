Совфед одобрил закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ, который ранее был принят Госдумой в третьем чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Суть закона в том, чтобы запретить коллекторам в принудительном порядке взимать с граждан долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом права по работе с задолженностями могут передаваться управляющей организации, жилищному кооперативу, товариществу собственников жилья или же ресурсоснабжающей организации.
В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора об уступке права требования данные лица должны письменно уведомить собственника об уступке.
Ранее Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Госдуму с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации.
19 июля стало известно, что за пять лет долговая нагрузка российских граждан выросла в 1,5 раза. Примерно 10% заемщиков (около семи миллионов человек) имеют ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей и отдают на погашение кредита более половины этой суммы. Еще 2,3 миллиона клиентов банков получают 20 тысяч рублей, а после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона, в пределах 11–12 тысяч.
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