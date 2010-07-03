РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за визита патриарха

В РПЦ опровергли информацию о том, что приезд патриарха Кирилла в Сергиев Посад помешал работе скорой помощи.

В пресс-службе патриарха рассказали, что уточнили информацию и выяснили, что она не соответствует действительности. По их словам, это подтверждается записью с камер видеонаблюдения и комментарием главврача московской областной станции скорой помощи.

"Также на видеозаписи, предоставленной ГИБДД, видно, как непосредственно во время мероприятия одна из машин выезжает из подстанции", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы.

Ранее в СМИ появились данные, что визит главы РПЦ в Сергиев Посад остановил работу скорой помощи. Полицейские перекрыли движение в центре, из-за чего медики единственной в городе подстанции полчаса не могли выехать на вызов. По некоторой информации, заблокированными оказались 14 машин.

На сайте патриархата сообщается, что накануне Кирилл возглавил церемонию открытия мемориального комплекса "Всем пострадавшим за Христа в годы гонений и репрессий" в Сергиевом Посаде.

