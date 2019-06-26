Сергиев Посад хотят превратить в "православный Ватикан"

Сергиев Посад ожидают масштабные преобразования. РПЦ попросила Владимира Путина поддержать концепцию превращения города в столицу православия, пишут "Ведомости".
Стратегию развития города, где находится одна из главных православных святынь – Троице-Сергиева лавра, подготовило консалтинговое бюро "Стрелка". В документе, по данным издания, намечены масштабные преобразования, которые коснутся как транспортной инфраструктуры, так и строительства музеев и медицинских учреждений. Власти города рассчитывают превратить Сергиев Посад в "православный Ватикан" за 120–140 миллиардов рублей.
Как уточнили в Минэкономразвития, в январе 2019 года была создана рабочая группа по развитию Сергиева Посада. Ее участникам было поручено составить перечень объектов, которым необходимо "бюджетное финансирование для проведения ремонтных, восстановительных, строительно-монтажных работ".
Проект предусматривает деление центра Сергиева Посада на две части: духовную и административную. "Речь идет о том, как в одном месте соединить духовный центр, туризм и интересы местных жителей", – пояснил мэр города Михаил Токарев. По его словам, преобразования затронут площадь примерно в 400 гектаров.
Согласно проекту, вокруг лавры на проспекте Красной Армии построят культурно-представительский центр. В его состав войдут музей православного искусства, молодежный культурный центр, богословская библиотека, гостиница, а также высший церковный суд, патриарший дом приемов и центр православных медиа. "Нужно постепенно разгружать монастырь, перенаправить туристов в новые музеи, в 3D-кинотеатр", – заявил глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. Он пояснил, что из-за роста числа туристов в лавре, монахам стало "очень трудно жить в таком шумном месте".
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