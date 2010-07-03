Патриарх лишил сана священника Троице-Сергиевой лавры за нападение на монаха

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Александра Волкова.

"Святейший утвердил решение о лишении сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре. Этот инцидент связан прежде всего с состоянием душевного здоровья этого человека. И тут только можно как-то сочувствовать братии лавры и вряд ли нужно предпринимать какие-то системные шаги", – сказал Волков.

Решение о лишении сана не имеет обратной силы. Дополнительные меры безопасности в лавре вводить не планируется.

Утром 23 мая сообщалось, что священник Троице-Сергиевой лавры подозревается в нападении на монаха. По предварительным данным, пьяный священник нанес ранения монаху монастыря, которого заподозрил в приеме от прихожан молитвенных записок и похищении денег. Сейчас пострадавший находится в Сергиево-Посадской районной больнице в стабильном состоянии.

