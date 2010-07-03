Священника Троице-Сергиевой лавры задержали по подозрению в нападении на монаха

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Полицейские задержали священника Троице-Сергиевой лавры по подозрению в нападении на монаха. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, в Троице-Сергиевой лавре священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения монаху монастыря, которого заподозрил в приеме от прихожан молитвенных записок и похищении денег", – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший был доставлен в Сергиево-Посадскую больницу с телесными повреждениями, им оказался 62-летний местный житель.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что подозреваемого священнослужителя 1958 года рождения оперативно задержали, после чего он был доставлен в отдел полиции для выяснения фактов произошедшего. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.