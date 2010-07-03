Священника на Урале отправили служить в село из-за откровенного фото жены

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Магнитогорская епархия направила священника Сергия (Зотова) служить в село после публикации фотографий его жены с конкурса красоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря епархии отца Льва (Баклицкого).

По словам священнослужителя, жена Сергия Оксана Зотова участвовала в конкурсе красоты во время Великого поста. На мероприятии она якобы исполняла бразильский танец в карнавальном костюме.

С Сергием провели беседу и в качестве наказания временно направили служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района.

Отец Лев пояснил, что у жены священника, как и у супруги чиновника, должны быть ограничения.

Ранее представители РПЦ осудили установку в Калининграде миниатюрных скульптур домовых "хомлинов". Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выразил обеспокоенность тем, что установка скульптур свидетельствует о "популяризации идей неоязычества".