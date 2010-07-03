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16:37

Янтарный крестик повесили на фигурку домового, которую раскритиковали в РПЦ

культура

16:37

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Фото: Depositphotos/Konstantin Tronin

Жители Калининграда выступили в защиту бронзовой фигурки дедушки-хомлина (домового), которую потребовали демонтировать представители РПЦ. По информации РИА Новости, местный житель Дмитрий Янков повесил на скульптуру оберег – бусы с янтарным крестиком.

Накануне сообщалось, что архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим раскритиковал установку миниатюрных скульптур домовых "хомлинов". По мнению священнослужителя, "усматривается тенденция к популяризации идей неоязычества". Серафим отметил, что сделать регион более привлекательным для туристов можно и иными способами, например, использовать литературных персонажей.

Обращение архиепископа вызвало обсуждение пользователей Сети. В областном министерстве культуры пока не комментируют ситуацию.

В Калининграде архиепископ выступил против семейки Хомлинов

Первую фигурку дедушки-хомлина на перила Медового моста на острове Канта "усадили" 3 июня 2018 года. Предполагается, что фигурки домовых в скором времени появятся в разных уголках города. По словам авторов скульптуры, хомлины издревле обитают в Прибалтике, прячутся в домах и незаметно занимаются своими делами, одалживая еду и вещи. Они настоящие мастера янтарного дела, из любого кусочка создадут прекрасное изделие.

культура

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