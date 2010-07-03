Польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Потере

Польский ксендз, директор фонда "СМС с неба" Рафал Яросевич принес извинения за сожжение книг про волшебников, вампиров и оборотней. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на представителей организации.
Яросевич признал, что отправка в костер литературы о Гарри Потере, а также "Сумерек" и "Тайн древней медицины и магии" было неудачной идеей. В огонь попали еще маски и статуэтки, имеющие отношение к другим религиям.
"Если кто-то мои действия воспринял таким образом, я бы очень хотел от души извиниться", – заявил ксендз, подчеркнув, что ритуал не был направлен против какой-то социальной группы или религии.
Ранее в Гданьске священники развели костер и сожгли книги и вещи, которые, по их словам, противоречат католическим заповедям.
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