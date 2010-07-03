Врачи спасли жизнь выпавшей из окна пятого этажа двухлетней девочке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Врачи столичной скорой помощи спасли жизнь выпавшей из окна пятого этажа двухлетней девочке, сообщает Агентство "Москва".

Врач общей выездной бригады подстанции №54 Сергей Киреев рассказал, что родители находились рядом с ребенком, но отвлеклись и не заметили, как малышка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала давление. Девочка упала спиной на водосточную трубу.

К ней тут же выехала бригада станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.Пучкова. Ребенок был в состоянии нарушенного сознания. У нее диагностировали ушиб головного мозга и печени, а также перелом левой голени.

Девочку с подключенным аппаратом искусственного дыхания оперативно доставили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где направили в реанимацию. Врачи Морозовской больницы сделали все необходимое для скорейшего выздоровления ребенка.

Сейчас состояние у малышки стабильное, она переведена в общее отделение и идет на поправку. Как заметил Киреев, опыт показывает, что размещенные в городе посты для экстренного реагирования значительно сокращают время доезда бригад скорой медицинской помощи до пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

На этой неделе врачи городской клинической больницы имени Иноземцева спасли жизнь упавшему с пятого этажа 19-летнему пациенту. Медики стабилизировали состояние пострадавшего благодаря комплексу противошоковых мероприятий. Молодой человек находился в коме.

В Депздраве добавили, что после операции пациент был переведен в отделение нейрореанимации, где продолжалось интенсивное лечение. Постепенно пациент начал самостоятельно дышать, двигаться и общаться. Спустя несколько дней врачи перевели его в травматологическое отделение.