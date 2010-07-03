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15:38

Московские врачи спасли жизнь упавшему с пятого этажа пациенту

медицина общество

15:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева спасли жизнь упавшему с пятого этажа 19-летнему пациенту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Медики стабилизировали состояние пострадавшего благодаря комплексу противошоковых мероприятий. Молодой человек находился в коме

"Хирурги в течение четырех часов проводили дренирование правой плевральной полости, стабилизацию таза аппаратом внешней фиксации, устраняли вывихи и стабилизировали фаланги пальцев, устраняли кровотечение в животе", – пояснили в пресс-службе.

В Депздраве добавили, что после операции пациент был переведен в отделение нейрореанимации, где продолжалось интенсивное лечение. Постепенно пациент начал самостоятельно дышать, двигаться и общаться. Спустя несколько дней врачи перевели его в травматологическое отделение.

В пресс-службе уточнили, что только благодаря слаженной работе медицинских работников и современному подходу к лечению пациентов удалось стабилизировать состояние пострадавшего и вернуть его к жизни после падения с ранее "недосягаемых для медицины" высот.

Ранее сообщалось, что врачи в Московской области сделали операцию мужчине, который проглотил вилку. Факт наличия столового прибора в желудке подтвердили исследования, в том числе рентген органов брюшной полости. Мужчину выписали из больницы на пятые сутки.

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медицина общество

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