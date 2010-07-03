В Москве прооперировали подростка с редкой язвой

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В отделение неотложной и абдоминальной хирургии Морозовской детской больницы провели операцию подростку с редкой язвой. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Столичные врачи отмечают, что в течение дня у ребенка наблюдались сильные боли в животе, которые постепенно только усиливались. После детального осмотра пациента специалисты диагностировали у него в желудке прободную язву размером около пяти миллиметров.

Медики приняли экстренное решение о срочной операции, в результате которой медицинская бригада выполнила ушивание язвы. Операция длилась чуть больше часа и прошла успешно. После восстановления пациент был выписан домой.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Морозовской детской клинической больницы Тамара Скворцова рекомендовала не злоупотреблять острой, копченой и жареной пищей, не есть на ходу и перекусывать только полезными продуктами. В их число она отнесла орехи, фрукты, кефир, йогурт и горький шоколад.

Ранее столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского.

Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Ребенок во время операции находился под анестезией. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.

