Врачи спасли беременную женщину с вросшей в маточный рубец плацентой

Врачи из Подмосковья спасли беременную женщину с тяжелой патологией. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
В отделение патологии Видновского перинатального центра поступила беременная женщина с серьезным заболеванием — врастанием плаценты в рубец на матке. Данная патология отрицательно сказывалась на здоровье матери и ребенка, ей требовалась срочная госпитализация.
Как отметила главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова, слова которой цитирует пресс-служба, медики провели операцию по методике с использованием маточных турникетов, которая была разработана в перинатальном центре.
"У пациенток с таким диагнозом высокий риск массивной кровопотери и гибели. Но наши специалисты смогли не только спасти ребенка и маму, но также сохранить репродуктивные органы. В результате кесарева сечения у женщины родился здоровый малыш", – сказала Белоусова.
В пресс-службе пояснили, что на подобных операциях используются маточные турникеты и вагинальный баллон, с помощью которых удается снизить кровопотерю у пациента. Это происходит с помощью специального аппарата, который собирает кровь, а после возвращает ее в кровеносное русло пациента.
"Общая кровопотеря составила всего 683 миллилитра. Мама и сын чувствуют себя хорошо, продолжают находиться под наблюдением врачей", – заключили в пресс-службе.
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