Проглотившего вилку мужчину прооперировали в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи в Московской области сделали операцию мужчине, который проглотил вилку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Как уточняется, 34-летний мужчина поступил в Красногорскую больницу, где его прооперировали.
"Из анамнеза известно, что мужчина пытался вызвать рвоту через нажатие вилкой на корень языка. Однако эксперимент обернулся неприятной случайностью – столовый прибор мужчина проглотил", – говорится в сообщении.
Факт наличия столового прибора в желудке подтвердили исследования, в том числе рентген органов брюшной полости. Мужчину выписали из больницы на пятые сутки.
Ранее сообщалось, что столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии.
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