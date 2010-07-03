Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб

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Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.

Мальчик обратился в поликлинику с уплотнением в яичке. Его направили в городской Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков Морозовской детской городской клинической больницы.

Там ему провели все необходимые диагностические исследования, чтобы исключить онкологию. УЗИ показало нечто, отдаленно напоминающее камень в почке. Однако выяснилось, что в яичке развился седьмой зуб нижней челюсти.

Операция по его удалению прошла успешно. Медики отмечают уникальность этого случая.

Ранее специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика. Металлические предметы из желудка ребенка извлекли при помощи эндоскопа.