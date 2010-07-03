В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой

13:37
13:37
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Фото: depositphotos/GaudiLab
На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой смогут только идентифицированные по номеру телефона пользователи. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Авторами документа являются сенаторы Александр Карелин, Людмила Бокова, Андрей Клишас и Александр Башкин. Как следует из пояснительной записки, при идентификации пользователей электронной почты будет использоваться абонентский номер. Процедура будет действовать на основании договора об идентификации между организатором сервиса электронной почты и оператором связи.
Вместе с тем на организаторов сервиса электронной почты предлагается возложить обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей. Также организаторы должны будут ограничивать передачу сообщений и рассылок с информацией, которые нарушают требования российского законодательства.
Обосновывая разработку проекта, авторы отмечают участившиеся случаи заведомо ложных угроз о терактах, которые поступают на электронные адреса органов госвласти и объектов транспортной или социальной инфраструктуры. По словам сенаторов, подобные случаи вредят экономике и затрудняют обеспечение безопасности на массовых мероприятиях. При этом злоумышленникам удается скрывать свои персональные данные, пользуясь почтовыми сервисами.
Решение может вступить в силу уже 1 января 2020 года.
Ранее стало известно о предложении депутатов Госдумы обязать производителей электронных устройств предустанавливать ряд отечественных приложений перед продажей устройств на территории России, что вместе с тем не обязывает их устанавливать российское программное обеспечение.
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