Госдума приняла закон о реестре недобросовестных опекунов

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли правительственный закон о реестре недобросовестных опекунов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициированному правительством.
Отмечается, что в данный реестр не будут включаться родители, например, восстановленные в родительских правах, которые, согласно Семейному кодексу, могут быть усыновителями.
Ранее сообщалось, что число приемных семей в столице с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тысячи. В семьях воспитываются 92,7% столичных детей-сирот.
Отмечалось, что около 19 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взяли на воспитание московские семьи.
Для тех, кто хочет взять ребенка, в Москве регулярно проводят общегородское мероприятие "День аиста". На мероприятии можно познакомиться с воспитанниками центров содействия семейному воспитанию.
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