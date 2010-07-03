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13:03

Госдума приняла закон о реестре недобросовестных опекунов

общество дети

13:03

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Фото: Агентство "Москва"

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли правительственный закон о реестре недобросовестных опекунов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициированному правительством.

Отмечается, что в данный реестр не будут включаться родители, например, восстановленные в родительских правах, которые, согласно Семейному кодексу, могут быть усыновителями.

Ранее сообщалось, что число приемных семей в столице с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тысячи. В семьях воспитываются 92,7% столичных детей-сирот.

Отмечалось, что около 19 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взяли на воспитание московские семьи.

Для тех, кто хочет взять ребенка, в Москве регулярно проводят общегородское мероприятие "День аиста". На мероприятии можно познакомиться с воспитанниками центров содействия семейному воспитанию.

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общество дети

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