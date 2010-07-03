В ОП оценили перспективы усыновления детей однополыми семьями

Россия не будет готова к тому, чтобы разрешить усыновлять детей однополым семьям. Это связано с традиционными ценностями и культурой, заявила первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимина.
"Дети, которые воспитываются в таких семьях, имеют определенные психологические проблемы", – сказала Зимина РИА Новости.
По ее словам, такое воспитание может привести к тому, что проблемы с психикой ребенка нужно будет решать специалистам.
Зимина выразила мнение, что возможность предоставления права на усыновление детей однополым семьям надо изучать на зарубежном опыте.
Ранее сообщалось, что число приемных семей в столице с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тысячи. В семьях воспитываются 92,7% столичных детей-сирот.
Отмечалось, что около 19 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взяли на воспитание московские семьи.
Для тех, кто хочет взять ребенка, в Москве регулярно проводят общегородское мероприятие "День аиста". На мероприятии можно познакомиться с воспитанниками центров содействия семейному воспитанию.
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