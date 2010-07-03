Количество приемных семей в Москве выросло в 7,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число приемных семей в столице с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тысячи.
"В семьях воспитываются 92,7% столичных детей-сирот. С 2010 года число приемных семей в Москве выросло почти в 7,5 раза – с 358 до 2672", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, около 19 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, московские семьи взяли на воспитание.
Специалисты органов опеки и попечительства, а также психологи контролируют условия жизни детей у приемных родителей.
Каждый месяц приемные семьи получают выплаты на содержание ребенка в столице в зависимости от его возраста и состояния здоровья. Выплаты составляют от 16,5 тысячи до 27,5 тысячи рублей.
Для тех, кто хочет взять ребенка, в Москве регулярно проводят общегородское мероприятие "День аиста". На мероприятии можно познакомиться с воспитанниками центров содействия семейному воспитанию.
Кроме того, в столице заработал "Клуб мудрых" – группа психологической поддержки для горожан старше 60 лет, в чьих семьях воспитываются приемные детей.
Клуб будет работать до мая текущего года. Встречи будут проходить по понедельникам с 11:00 до 13:00. Посетить клуб можно бесплатно. Записаться на встречи можно по телефону: +7 (495) 955-76-43.
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