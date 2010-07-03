В Москве запустили проект для приемных родителей и опекунов старшего возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начал работу "Клуб мудрых" – группа психологической поддержки для горожан старше 60 лет, в чьих семьях воспитываются приемные детей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Клуб будет работать с марта по май текущего года. Встречи будут проходить по понедельникам с 11:00 до 13:00. Посетить клуб можно бесплатно. Записаться на встречи можно по телефону: +7 (495) 955-76-43. Заявки принимаются по будням с 10:00 до 19:00.

Занятие будут вести психологи Ирина Гарбузенко и Галина Красницкая. Посетители "Клуба мудрых" смогут поделиться опытом и выслушать советы, как наладить отношения с детьми и разрешать конфликтные ситуации. На встречи будут приглашать и детей.

Кроме того, посетителям клуба помогут создать семейный фотоальбом. Навыками с гостями поделится профессиональный журналист Ольга Резюкова.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться профессиональные приемные семьи. Идею обсуждают в министерстве просвещения. Предполагается, что профессиональные родители будут воспитывать детей по временному договору. При этом ребенка они выбрать не смогут.

