Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, которым разрешает россиянам с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять проживающих с ними детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документ вносит изменение в статью Семейного кодекса РФ, согласно которой инфицированные ВИЧ или гепатитом С не могли усыновить ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается правительством. После принятия закона суд может отступить от этого правила в интересах ребенка и с учетом обстоятельств.

Впервые о планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку стало известно в 2017 году. А в феврале 2019 года законопроект одобрили в думском комитете по охране здоровья. В начале апреля законопроект был принят Госдумой в первом чтении.