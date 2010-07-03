В Госдуме опровергли запрет продажи гаджетов без российского ПО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы предлагают обязать производителей электронных устройств предустанавливать ряд отечественных приложений перед продажей устройств на территории России, однако это не обязывает их устанавливать российское программное обеспечение (ПО), сообщил Агентству "Москва" депутат нижней палаты парламента Олег Нилов, который является одним из авторов законопроекта.

По его словам, речь идет о том, что должны быть переустановлены приложения, согласно списку российского правительства.

"Правительство может определить перечень устройств, куда могут быть установлены эти приложения и соответствующие инструкции по активации в случае необходимости", – отметил Николаев.

Депутат уточнил, что речь идет только о новых устройствах, которые продаются в магазинах. Гаджеты, которыми уже пользуются россияне, перепрошиваться не будут. При этом автоматически установка российского софта не обязывает пользователей его активировать.

В сентябре стало известно, что ФАС обяжет производителей программного обеспечения для смартфонов сделать все предустановленные приложения, кроме сервисных, полностью удаляемыми.

Документ ФАС стал частью "дорожной карты", разработанной для реализации Национального плана по развитию конкуренции. К указанному времени также появится документ, устанавливающий требования к смартфонам по наличию предустановленных отечественных сервисных приложений.

