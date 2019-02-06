Минкомсвязи прокомментировало инициативу ФАС о предустановке ПО на телефоны

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Концепцию о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, которую разработала Федеральная антимонопольная служба, получили в Минкомсвязи, сообщает "Российская газета".

По словам замглавы ведомства Олега Иванова, документ прорабатывается в профильных департаментах. Он добавил, что оценивать концепцию пока рано. "В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точек зрения", – заключил Иванов.

В сентябре стало известно, что ФАС обяжет производителей программного обеспечения для смартфонов сделать все предустановленные приложения, кроме сервисных, полностью удаляемыми. Федеральный законопроект разработают к апрелю 2019 года, заняться этим должны ФАС, Минкомсвязь и Роспотребнадзор.

Документ ФАС стал частью "дорожной карты", разработанной для реализации Национального плана по развитию конкуренции. К указанному времени также появится документ, устанавливающий требования к смартфонам по наличию предустановленных отечественных сервисных приложений.