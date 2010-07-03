Подписан закон о повышении пособий по уходу за детьми

В России увеличили размер детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закону, cогласно которому ежемесячные выплаты смогут получить семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас это право есть у семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума.

Для них в размере прожиточного минимума одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. В настоящее время размер пособия составляет 50 рублей.

Помимо этого заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас срок составляет полтора года. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

В Госдуме ранее предложили бесплатно выдавать нуждающимся семьям детские автокресла. По замыслу, сидения будут давать во временное пользование – пока ребенок не подрастет.