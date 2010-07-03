Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:24

Подписан закон о повышении пособий по уходу за детьми

власть общество дети

07:24

Поделиться в социальных сетях:

В России увеличили размер детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закону, cогласно которому ежемесячные выплаты смогут получить семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас это право есть у семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума.

Для них в размере прожиточного минимума одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. В настоящее время размер пособия составляет 50 рублей.

Помимо этого заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас срок составляет полтора года. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

В Госдуме ранее предложили бесплатно выдавать нуждающимся семьям детские автокресла. По замыслу, сидения будут давать во временное пользование – пока ребенок не подрастет.

Читайте также

власть общество дети

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика