В Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям

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В Госдуме предложили бесплатно выдавать нуждающимся семьям детские автокресла. С такой инициативой выступила депутат Ольга Алимова.

Она напомнила, что детские автокресла обязательны при перевозке пассажиров в возрасте до семи лет. Однако такие удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка, поэтому родителям зачастую приходится покупать несколько детских кресел. А если в семье двое и более детей, автокресла нужны каждому из них.

Как следствие, подчеркнула Алимова, россияне вынуждены тратить большие деньги или же приобретать универсальные детские автокресла, хотя они не всегда отвечают всем требованиям безопасности. Депутат предложила обсудить вопрос об обеспечении детскими автокреслами "наименее социально защищенных категорий семей с детьми". К ним относятся многодетные и малообеспеченные семьи, которые имеют доход на каждого человека до двух прожиточных минимумов. По замыслу автора инициативы, автокресла им можно выдавать бесплатно во временное пользование – пока ребенок не подрастет.

"Семья с ребенком, тем более не одним, нуждается в автомобиле для комфортного передвижения в магазин, садик, школу и так далее", – цитирует Алимову RT. Она напомнила, что "многие семьи годами копят на автомобиль", и, каким бы старым и дешевым он ни был, "если едут дети, должно быть детское автокресло". "Ко мне обращаются молодые мамы с просьбой помочь с детскими креслами, поскольку это безопасность ребенка, но тратить на них деньги не все могут себе позволить", – заявила парламентарий.

В середине июля правительство РФ одобрило законопроект об увеличении детских пособий для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.