Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении детских пособий для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 720994-7 и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", – говорится в сообщении.
Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе. Ежемесячное пособие на детей с полутора до трех лет увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей. На него смогут рассчитывать малообеспеченные семьи.
С предложением адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума Медведев выступил 18 июня. Глава правительства подчеркнул, что по итогам обсуждения он представит предложение президенту РФ.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о продлении до трех лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для семей, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума.
В марте 2019 Минтруд внес законопроект о выплате пособий на первого и второго ребенка семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. В столичном правительстве отметили, что город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.
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