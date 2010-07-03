Минтруд предложил выплачивать пособие в два прожиточных минимума на третьего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минтруд предложил президенту России дать рекомендации регионам установить ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в размере не ниже двукратной величины прожиточного минимума с 1 января 2020 года. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет о семьях, которые нуждаются в поддержке. Выплаты предлагается осуществлять на детей в возрасте до трех лет.

Ранее российское правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе. Ежемесячное пособие на детей с полутора до трех лет увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей. На него смогут рассчитывать малообеспеченные семьи.

В марте 2019 Минтруд внес законопроект о выплате пособий на первого и второго ребенка семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. В столичном правительстве отметили, что город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.

