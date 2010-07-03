Собянин повысил городские доплаты к пенсиям

16:16
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы утвердили повышение с 1 сентября 2019 года городских доплат к пенсии. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".
"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них – впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября", – сообщил мэр.
Перерасчет доплат будет осуществлен в автоматическом режиме.
Ранее величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров составляла 17,5 тысячи рублей.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти приняли решение рассмотреть вопрос об увеличении размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
В конце июля правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил Дмитрий Медведев, прожиточный минимум будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе, при этом показатель будет ориентирован на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах 2019 года.
27 июля правительство приняло проект распоряжения, по которому регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
В настоящее время федеральные доплаты, средний размер которых составляет около двух тысяч рублей, получают почти четыре миллиона человек в 69 регионах. Региональные доплаты производятся в 16 субъектах (это чуть больше пяти тысяч рублей), их получают 2,63 миллиона пенсионеров.
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