Правительство утвердило правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

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Единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера утверждены российским правительством, передает РИА Новости.

Как сообщил Дмитрий Медведев, прожиточный минимум будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе, при этом показатель будет ориентирован на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах 2019 года. По словам премьера, подобный подход исключит ситуации с необоснованным занижением величины регионального прожиточного минимума пенсионера и обеспечит повышение среднего уровня социальной поддержки данной группы граждан.

27 июля правительство приняло проект распоряжения, по которому регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.

В настоящее время федеральные доплаты, средний размер которых – около двух тысяч рублей, получают почти четыре миллиона человек в 69 регионах. Региональные доплаты производятся в 16 субъектах (это чуть больше пяти тысяч рублей), их получают 2,63 миллиона пенсионеров.

Надбавки к пенсиям были пересчитаны после оглашения послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин поручил "немедленно устранить" возникшую при индексации пенсий несправедливость, когда люди лишились социальной доплаты. Глава государства подчеркнул, что властям следует сначала довести пенсию до прожиточного минимума и только после этого индексировать ее.

Ранее в Росстате сообщили, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек). Годом ранее этот показатель составлял 13,9 процента (20,4 миллиона человек). В частности, указывается, что при расчете применялась величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года (10,753 тысячи рублей). В ведомстве отметили, что это связано с опережающим ростом прожиточного минимума (на 7,2 процента за год) по сравнению с индексом потребительских цен (на 5,2 процента).