Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Власти Москвы рассмотрят вопрос об увеличении размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы пообщался с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде, куда он прибыл для осмотра хода благоустройства бульварной зоны в 20-м микрорайоне округа.

"Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, я ответственно вам говорю, что это не так - растут доходы, растет подоходный налог, растут заработные платы, растет поступление налога на прибыль, потому что растет прибыльность предприятия, доходы предприятия. Это первый признак того, что экономика развивается", – отметил Собянин.

Исходя из этого, по его словам, власти "обязательно в ближайшее время рассмотрят увеличение минимальной пенсии, минимального дохода". "Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение", – сказал Собянин.

Он напомнил, что в предыдущие годы власти уже повышали размер надбавки. "Москва устанавливает минимальный доход пенсионера, и мы делаем это достаточно регулярно. В прошлом году повысили сразу на 3 тысячи рублей - до 17,5 тысячи", – сказал Собянин.

Мэр осмотрел выполненные работы на бульварной зоне 20-го микрорайона. Благоустройство здесь было начато в апреле, а завершилось летом. Зеленый бульвар имеет площадь 8,1 га. Проект его благоустройства был разработан с учетом предложений местных жителей и совета депутатов района Крюково.

В ходе работ была создана велодорожка длиной 1,5 километра, установлены четыре детские и восемь спортивных площадок, а также площадка для выгула собак. Пешеходные дорожки замощены брусчаткой.

Ранее правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил Дмитрий Медведев, прожиточный минимум будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе, при этом показатель будет ориентирован на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах 2019 года.

По словам премьера, подобный подход исключит ситуации с необоснованным занижением величины регионального прожиточного минимума пенсионера и обеспечит повышение среднего уровня социальной поддержки данной группы граждан.

27 июля правительство приняло проект распоряжения, по которому регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.

В настоящее время федеральные доплаты, средний размер которых около двух тысяч рублей, получают почти четыре миллиона человек в 69 регионах. Региональные доплаты производятся в 16 субъектах (это чуть больше пяти тысяч рублей), их получают 2,63 миллиона пенсионеров.

Надбавки к пенсиям были пересчитаны после оглашения послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин поручил "немедленно устранить" возникшую при индексации пенсий несправедливость, когда люди лишились социальной доплаты. Глава государства подчеркнул, что властям следует сначала довести пенсию до прожиточного минимума и только после этого индексировать ее.