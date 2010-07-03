Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2022 года Минтруд запустит платформу, где люди смогут следить за своим трудовым стажем, который будет учитываться при выходе на пенсию, сообщает газета "Известия".

С помощью сервиса россияне с 45 лет смогут контролировать, насколько точно ПФР собирает необходимые для назначения пенсий данные. Отмечается, что в 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины – в 62. Таким образом, у них будет 12–17 лет на уточнения данных, а по окончании программы – 15–20.

Сервис получит название "Пенсия онлайн". Его разработку курирует Минтруд. От трудового стажа и заработка, которые фонд учитывает на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) каждого гражданина, зависит размер его будущей пенсии. Информацию в Пенсионный фонд подают работодатели. Если же гражданин найдет ошибку в данных, он может оповестить об этом ПФР.

К примеру, если гражданин пожалуется, что в его ИЛС не отражен какой-то из периодов работы, сотрудники фонда проверят информацию и, если она подтвердится, внесут коррективы.

Весь процесс будет проходить исключительно онлайн, через портал госуслуг. В редких случаях в ПФР могут попросить дополнительные документы, лишь тогда придется идти в отделение фонда.

Сведения о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете при желании можно проверить уже сейчас в личном кабинете на сайте ПФР, однако об услуге знают немногие. Кроме того, от сервиса не приходят уведомления о такой возможности, из-за этого многие сталкиваются с ошибками учета стажа в момент, когда уже начинают оформлять пенсию.

Ранее в Минфине РФ разработали законопроект о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Проект вынесут на общественное обсуждение, затем передадут на согласование в правительство. Его цель – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан.

ПФР предложил изменить расчет накопительных пенсий. От некоего минимального порога будет зависеть, получит пожилой человек всю сумму накоплений сразу при выходе на пенсию, или деньги разобьют и будут выдавать как ежемесячную надбавку.

С 1 сентября в РФ вступил в силу ряд важных изменений. Нововведения относятся к пенсионерам, проживающим в сельской местности. Они могут подать заявление на перерасчет пенсий. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате. Кроме того, минимальная пенсия выросла в Москве до 19,5 тысячи.

Между тем работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек. С 2019 года в стране реализуется профессиональное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы.

