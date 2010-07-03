Минтруд назвал число работающих пенсионеров

Фото: depositphotos/photography33

Работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек, отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Как он заявил на встрече министров труда стран G20, за последние пять лет их стало больше – 9,6% вместо 8,5%. Топилин также рассказал, что с 2019 года в стране реализуется профессиональное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы.

На организацию обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по пять миллиардов рублей, а за год обучение будут проходить не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России официально не трудоустроены 60% из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста. Часть из них закончила трудиться досрочно или уже не может это делать из-за инвалидности.

По мнению экспертов, подобный уровень безработицы среди предпенсионеров является экстремально высоким. Специалисты считают, что это связано с нежеланием работодателей нанимать пожилых, а также с популярностью неофициальных трудовых отношений.