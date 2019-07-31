Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

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Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году, сообщает пресс-служба ПФР.
Он затронет всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Корректировка зависит от размера заработной платы пенсионера – чем она выше, тем больше им прибавят к пенсии. Максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 рубль.
Перерасчет коснется примерно 14 миллионов человек. На это предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.
Помимо этого, пенсионерам увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений. Имеется в виду накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, а также единовременная выплата. Этот перерасчет затронет около полумиллиона пенсионеров.
Ранее правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил Дмитрий Медведев, прожиточный минимум будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе, при этом показатель будет ориентирован на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах 2019 года.
По словам премьера, подобный подход исключит ситуации с необоснованным занижением величины регионального прожиточного минимума пенсионера и обеспечит повышение среднего уровня социальной поддержки данной группы граждан.
27 июля правительство приняло проект распоряжения, по которому регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
В настоящее время федеральные доплаты, средний размер которых около двух тысяч рублей, получают почти четыре миллиона человек в 69 регионах. Региональные доплаты производятся в 16 субъектах (это чуть больше пяти тысяч рублей), их получают 2,63 миллиона пенсионеров.
Надбавки к пенсиям были пересчитаны после оглашения послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин поручил "немедленно устранить" возникшую при индексации пенсий несправедливость, когда люди лишились социальной доплаты. Глава государства подчеркнул, что властям следует сначала довести пенсию до прожиточного минимума и только после этого индексировать ее.
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