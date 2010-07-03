Названо число неработающих предпенсионеров в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России официально не трудоустроены 60% из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста – часть из них закончила трудиться досрочно или уже не в состоянии это делать по причинам инвалидности. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отмечено в материале, соответствующие данные были получены из письма Пенсионного фонда в Роструд. Работающих мужчин 1959–1963 годов рождения в России насчитали 1,8 миллиона человек, а работающих женщин 1964–1968 годов рождения – 2,2 миллиона. Согласно статистике Росстата на 1 января 2019 года, всего в стране проживают 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста.

По мнению экспертов, подобный уровень безработицы среди предпенсионеров является экстремально высоким. Специалисты полагают, что происходящее связано с нежеланием работодателей нанимать пожилых, а также с популярностью неофициальных трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что ПФР проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Он затронет всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Корректировка зависит от размера заработной платы пенсионера – чем она выше, тем больше им прибавят к пенсии. Максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 рубль.