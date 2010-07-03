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Фото: depositphotos/mizar_219842
В России установили новый прожиточный минимум. Согласно приказу Минтруда, он составил 11 185 рублей. Документ размещен на портале правовой информации.
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 11 004 рублей.
Таким образом, размер прожиточного минимума увеличился по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей на 4%, для трудоспособных граждан – на 4,1%, для пенсионеров – на 3,8%.
В июле Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4%. Необходимость его повышения сотрудники ведомства объяснили ростом цен на продукты.
Ранее в министерстве сообщили, что необходимо уменьшить уровень бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума. Кроме того, будут поддерживаться уровни соотношений средней зарплаты некоторых бюджетников со среднемесячным доходом от трудовой деятельности.
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