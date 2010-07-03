Названы самые невостребованные в России профессии

В России учителя средней школы и бухгалтеры стали самыми невостребованными на рынке труда, передает РИА Новости со ссылкой на данные ВНИИ труда.
Специалисты проанализировали данные Росстата по спросу на работников в крупных и средних организациях. Так, спрос на педагогов средней школы составляет один процент (в 2016 году он находился на уровне 0,7 процента), а на бухгалтеров – 1,4 процента (в 2016-м – 1,1 процента).
Также отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Кроме того, невостребованными на рынке труда являются сотрудники художественных галерей, музеев и библиотек.
На квалифицированных работников сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства наблюдается высокий спрос. Охранники и продавцы также пользуются спросом.
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.
В Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи.
Минтруд рассчитывает уменьшить уровень бедности в стране в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2 процента от всего населения в 2017 году до 6,6 процента в 2024 году. Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума.
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