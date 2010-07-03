Минфин предложил новую систему пенсионных накоплений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минфине РФ разработали законопроект о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

"Среди основных элементов – исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы министерства.

Проект вынесут на общественное обсуждение, затем передадут на согласование в правительство.

"Основная цель – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан", – объяснили в Минфине.

Ранее ПФР предложил изменить расчет накопительных пенсий. От некоего минимального порога будет зависеть, получит пожилой человек всю сумму накоплений сразу при выходе на пенсию, или деньги разобьют и будут выдавать как ежемесячную надбавку.

С 1 сентября в РФ вступил в силу ряд важных изменений. Нововведения относятся к пенсионерам, проживающим в сельской местности. Они могут подать заявление на перерасчет пенсий. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате. Кроме того, минимальная пенсия выросла в Москве до 19,5 тысячи.

Между тем работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек. С 2019 года в стране реализуется профессиональное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы.

