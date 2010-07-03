В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

Более 30 миллионов российских пенсионеров ожидает повышение пенсии с 1 января 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минтруд.
Их проиндексируют на 6,6%, что превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года – 3,8%. Выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на тысячу рублей (среднегодовое значение).
С 1 апреля 2020 года ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) на 7%. Это произойдет в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Изменения коснутся почти 4 миллионов человек.
В сентябре министерство финансов направило на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. В числе его элементов – добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у россиян нет достаточных накоплений, чтобы этот документ заработал в полную силу. В то же время она добавила, что необходимо делать все для улучшения социальную защищенности граждан и повышения пенсий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.