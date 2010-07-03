В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

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Более 30 миллионов российских пенсионеров ожидает повышение пенсии с 1 января 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минтруд.

Их проиндексируют на 6,6%, что превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года – 3,8%. Выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на тысячу рублей (среднегодовое значение).

С 1 апреля 2020 года ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) на 7%. Это произойдет в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Изменения коснутся почти 4 миллионов человек.

В сентябре министерство финансов направило на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. В числе его элементов – добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у россиян нет достаточных накоплений, чтобы этот документ заработал в полную силу. В то же время она добавила, что необходимо делать все для улучшения социальную защищенности граждан и повышения пенсий.