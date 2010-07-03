Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
"На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем. Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего ее законодательства. Россия – социальное государство, и мы обязаны делать все для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии", – сказала Матвиенко.
Она также отметила, что россияне не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, так как "постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали". Если эта инициатива будет развиваться, то должны быть предусмотрены несколько базовых принципов – добровольность, налоговые преференции, жесткие гарантии и ответственность государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений, добавила Матвиенко.
В начале сентября министерство финансов разработало и направило на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Среди его элементов – добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса.
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