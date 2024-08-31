31 августа, 23:07Происшествия
Москвичка арестована за продажу наркотиков в пункте выдачи маркетплейса
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Чертановский суд Москвы арестовал Анастасию Тормосину, обвиняемую в продаже наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В заключении она пробудет два месяца – до 30 октября, уточнили в ведомстве.
Ранее СКР в ходе расследования уголовного дела против владельца медцентра "Профилактик" Вагана Саркисяна выявил новую схему торговли психотропными лекарствами. По предварительной версии, бизнесмен покупал столичные аптеки и налаживал там торговлю препаратами, рецепты на которые продавал через собственную клинику.
По оценкам журналистов, только на такой незаконной торговле фигуранты дела могли получать до 1 миллиона рублей в день. Так, в ходе обысков у них нашли десятки тысяч бланков.
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