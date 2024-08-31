Москвичка арестована за продажу наркотиков в пункте выдачи маркетплейса

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Чертановский суд Москвы арестовал Анастасию Тормосину, обвиняемую в продаже наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В заключении она пробудет два месяца – до 30 октября, уточнили в ведомстве.

Ранее СКР в ходе расследования уголовного дела против владельца медцентра "Профилактик" Вагана Саркисяна выявил новую схему торговли психотропными лекарствами. По предварительной версии, бизнесмен покупал столичные аптеки и налаживал там торговлю препаратами, рецепты на которые продавал через собственную клинику.

По оценкам журналистов, только на такой незаконной торговле фигуранты дела могли получать до 1 миллиона рублей в день. Так, в ходе обысков у них нашли десятки тысяч бланков.