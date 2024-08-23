В Москве осуждены продавцы поддельных карт "Почта Банка", используемых для наркоторговли

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Столичный городской суд вынес приговор участникам группы наркоторговцев, которые продавали банковские карты "Почта Банка", к изготовлению которых привлекались сотрудники почтовых отделений. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе проведения следственных действий сотрудниками ФСБ России установлено, что фигуранты осуществляли противоправную деятельность посредством созданных ими онлайн-магазинов, используя киберкриминальные платформы скрытого сегмента Сети", – цитирует "Интерфакс".

Злоумышленники просили работников "Почты РФ" за деньги изготавливать поддельные карты, а потом регистрировали на подложные персональные данные простые электронные подписи компании. Затем подписи использовались третьими лицами для пересылки наркотиков и расчетов с заказчиками.

Фигурантов признали виновными в неправомерном обороте средств платежей, незаконном сбыте наркотиков и неправомерном доступе к компьютерной информации. В итоге суд приговорил их к различным срокам наказания, от 12 до 17 лет лишения свободы, в колониях строгого режима, а также к штрафам от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Одна из участниц группы, сотрудница "Почты РФ", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее в столице задержали актера Юрия Яковлева, известного по съемкам в сериалах "Ранетки" и "Папины дочки", у него нашли 2 грамма наркотических веществ. Правоохранители считают, что он пытался закопать сверток с запрещенным веществом в сугроб. Возбуждено уголовное дело.

