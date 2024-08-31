Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский хочет перевести конфликт вокруг Украины в большую войну с участием НАТО, чтобы силы альянса воевали вместо него. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

При этом он подчеркнул, что украинский лидер находится полностью под контролем США. Исходя из этого, Лавров провел параллель между действиями Киева и попытками определенных сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и прилегающим к нему территориям.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые союзники Киева по Североатлантическому альянсу не выполняют свои обещания касательно ускорения военных поставок Украине.

В июле более 20 стран на полях саммита НАТО подписали документ об ускорении и координации коллективных усилий по военной поддержке Украины. По информации журналистов, ряд государств до сих пор не выполнили свои обязательства по этому документу. Среди них, в частности, поставка по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности.