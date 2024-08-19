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Западные кураторы ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, формируя в СМИ образ неудачника, высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его комментарий опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что заявление ФРГ об ответственности Украины за присутствие немецких танков на российской территории является позором.

"Они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену, видите, как начинают в прессе, немецкой, американской, потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника", – отметил он.

Запад может сменить президента Украины в сентябре, предположил ранее политолог Сергей Марков.

О возможной смене Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова до этого сообщила Служба внешней разведки РФ. По мнению западных стран, Аваков является подходящим кандидатом на этот пост, так как он имеет тесные связи с украинскими националистическими формированиями и лидерами стран Европы.

