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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, по версии США, может стать новым украинским президентом вместо Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

По мнению западных стран, Аваков является подходящим кандидатом на этот пост, так как он имеет тесные связи с украинскими националистическими формированиями и с лидерами стран Европы, говорится в сообщении.

В СВР указали на то, что США хотят видеть на должности президента Украины более управляемую и менее коррумпированную фигуру, поэтому ищут варианты, которые подойдут большинству на Западе. Это, как считают в Белом доме, поможет американской стороне лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Служба внешней разведки РФ считает, что Зеленский стал все чаще предпринимать лихорадочные действия, так как он переживает за собственные позиции, которые пошатнулись после истечения 20 мая срока его президентских полномочий. Так, по мнению ведомства, украинский лидер реализует безумные шаги, которые могут привести к обострению конфликта и к выходу его далеко за пределы Украины.

"В американской элите растет недовольство Зеленским. Все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев", – сказано в сообщении.

В связи с этим, как полагает СВР, администрация США собирается реализовать мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его уйти со своей должности. Кроме того, американские власти поручили аффилированным НПО разработать сценарий по приходу Авакова к власти на Украине.

На данный момент этим вопросом занимаются лидеры основных украинских оппозиционных партий "Батькивщина" Юлия Тимошенко и "Европейская солидарность" Петр Порошенко, а также ряд влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", уточнили в СВР.

"Как представляется, пока американцы занимаются поисками черной кошки в черной комнате – легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской верхушке, Украина медленно, но верно превращается в черную дыру Европы", – подчеркнули в Службе внешней разведки РФ.

Подытоживая, в ведомстве напомнили, что единственная реальная основа для переговоров, которую уже озвучивал Владимир Путин, остается неизменной.

"Остался бы предмет для разговора", – заключили в СВР.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко предположил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может вынудить Зеленского покинуть пост. Он добавил, что также бывший президент США будет настаивать на том, чтобы новый глава парламента заключил мирное соглашение с обоюдными уступками.

В свою очередь, сам Зеленский также назвал выборы американского президента и их возможные итоги вызовом и рисками для Киева. По его словам, если победит Трамп, то он не знает, каким будет их диалог. Президент Украины указал на то, что раньше бывший американский лидер был вполне разумным.

