Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 17:40

Политика

Трамп назвал звонок с Зеленским "хорошим"

Фото: 123RF/palinchak

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп назвал "очень хорошей" состоявшуюся беседу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Кандидат на пост лидера Штатов напомнил, что в случае победы на выборах он принесет мир и прекратит войну. Трамп считает, что его посредничество поможет России и Украине собраться и договориться о соглашении, которое "положит конец насилию".

В свою очередь, Зеленский заявил, что в ходе разговора они договорились о личной встрече, на которой планируют обсудить, какие шаги помогут заключить справедливый и устойчивый мир на Украине. Также он поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на экс-президента.

Однако ранее украинский лидер жаловался, что Трамп не понимает, что происходит на Украине. В связи с этим в случае его избрания Киеву предстоит "тяжелая работа".

Новости мира: Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика