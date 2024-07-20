20 июля, 17:40Политика
Трамп назвал звонок с Зеленским "хорошим"
Фото: 123RF/palinchak
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп назвал "очень хорошей" состоявшуюся беседу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Кандидат на пост лидера Штатов напомнил, что в случае победы на выборах он принесет мир и прекратит войну. Трамп считает, что его посредничество поможет России и Украине собраться и договориться о соглашении, которое "положит конец насилию".
В свою очередь, Зеленский заявил, что в ходе разговора они договорились о личной встрече, на которой планируют обсудить, какие шаги помогут заключить справедливый и устойчивый мир на Украине. Также он поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на экс-президента.
Однако ранее украинский лидер жаловался, что Трамп не понимает, что происходит на Украине. В связи с этим в случае его избрания Киеву предстоит "тяжелая работа".
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