Трамп назвал звонок с Зеленским "хорошим"

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Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп назвал "очень хорошей" состоявшуюся беседу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Кандидат на пост лидера Штатов напомнил, что в случае победы на выборах он принесет мир и прекратит войну. Трамп считает, что его посредничество поможет России и Украине собраться и договориться о соглашении, которое "положит конец насилию".

В свою очередь, Зеленский заявил, что в ходе разговора они договорились о личной встрече, на которой планируют обсудить, какие шаги помогут заключить справедливый и устойчивый мир на Украине. Также он поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на экс-президента.

Однако ранее украинский лидер жаловался, что Трамп не понимает, что происходит на Украине. В связи с этим в случае его избрания Киеву предстоит "тяжелая работа".